Temptation Island, l’anticipazione sulla prima coppia vip: «Adesso sono in crisi, ma ci sarannno»

di Dajana Mrruku

Sta per tornare la nuova edizione di Temptation Island, il reality dove le coppie mettono in gioco i loro sentimenti, tramite prove d'amore e di fiducia. Le coppie che scelgono di prendere parte trascorreranno 21 giorni separati in due villaggi, quello dei fidanzati e quello delle fidanzate, con rispettive tentatrici e tentatori. Lo scorso anno Mirko Brunetti e Perla Vatiero diedero inizio al loro viaggio nei sentimenti proprio dal resort in Sardegna dove è girato Temptation Island e poi, insieme a Greta Rossetti, hanno continuato il loro percorso anche al Grande Fratello, che ha visto la vittoria di Perla.

Quest'anno dovrebbero essere presenti anche alcune coppie vip, tra cui due protagonisti di Uomini e Donne che ultimamente sarebbero in crisi.

L'indiscrezione

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, una delle possibili coppie in pole position per la partecipazione alla nuova edizione di Temptation Island è quella composta da Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

«Come vi avevo annunciato qualche settimana fa, Lavinia e Alessio saranno la prima coppia di Temptation Island.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA