Isola, Dario Maltese: «Con Sonia Bruganelli? La pensiamo in maniera diversa su tutto ma abbiamo un rituale»

L'Isola dei Famosi si avvicina al gran finale. Manca sempre meno al termine del reality condotto da Vladimir Luxuria e in attesa di scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di quest'ultima edizione, Dario Maltese ha parlato del suo rapporto con Sonia Bruganelli. I due opinionisti durante le puntate in diretta non hanno nascosto al pubblico alcune incomprensioni dovute a pensieri diversi sui concorrenti.

Le parole di Dario Maltese

«Siamo in dirittura di arrivo, fra qualche settimana ci sarà la finale dell'Isola - ha detto Dario Maltese a Casa SDL -. Noi ci stiamo divertendo e questo è quello che conta. Io e Sonia Bruganelli in realtà andiamo molto d'accordo. Siamo oggettivamente abbastanza diversi, la pensiamo diversamente su tutto ma questo è anche bello. Abbiamo però un ottimo rapporto, in realtà anche prima della puntata io e Sonia abbiamo un rituale: ci facciamo un aperitivo e brindiamo.

L'opinionista ha poi rivelato che non sarebbe in grado di partecipare al programma come naufrago. «Partecipare come concorrente? Ho molto rispetto per quelli che lo fanno ma io senza cibo non resisto - ha spiegato -. Già se salto un pasto divento di cattivo umore. L'assenza di cibo influisce pesantemente nella mia vita».

Chi potrebbe vincere

Dario Maltese ha così esposto il suo pensiero in merito alla finale del reality condotto da Vladimir Luxuria e ha cercato di fare un bilancio tra i concorrenti. «Mi sono dispiaciuto di alcune uscite - ha spiegato -. Mi è dispiaciuto per Marina, secondo me è stata penalizzata da questo piccolo incidente fisico perché all'isola avrebbe potuto dare molto di più. Ti direi anche Bastianich. Quelli che mi hanno sorpreso positivamente sono sia Khady che Edoardo Franco. Lui ha la giusta strategia e sull'isola serve».

