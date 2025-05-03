Temptation Island, a Guardavalle Marina la nuova location dello show (in due versioni): dove si trova

Temptation Island trasloca a Guardavalle Marina, in Calabria. Lo show di Mediaset condotto da Filippo Bisciglia lascia la storia location in Sardegna per spostarsi nel profondo Sud. Lo svelano i quotidiani locali.
Dopo all'addio al set dell'Is Morus Relais, il reality di Maria De Filippi sperimenterà il resort "Calandrusa" a Guardavalle, cittadina in provincia di Catanzaro che affaccia sul bellissimo mare Jonio.
Le novità: la versione vip e l'addio al pinnettu
La produzione di Temptation Island passerà l'intera estate a Guardavalle.
In programma ci sarebbero infatti due edizioni dello show: quella classica e quella vip (con coppie di famosi pronte a mettersi in gioco), una delle novità di quest'anno. L'altra novità è l'addio al "pinnettu", la capanna dove venivamo mostrati i video dei fidanzati nel villaggio adiacente.
Ultimo aggiornamento: domenica 4 maggio 2025, 12:56
