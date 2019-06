Sara Tommasi incinta, la bomba di Dagospia: «La storiella della presunta gravidanza ricorda Mark Caltagirone»

di Emiliana Costa

Sabato 15 Giugno 2019, 21:27

La notizia della gravidanza, arrivata dopo un periodo buio, aveva reso felici i fan della showgirl umbra. Finalmente una nuova vita per Sara fatta di amore con un nuovo compagno e perfino un figlio in arrivo.In un pezzo, a firma Dandolo, ci si interroga sulla veridicità della notizia. Riporta Dagospia: «Anche Saretta come Pamela avrebbe un uomo misterioso che l'avrebbe però ingravidata. Ma chi è questa signorina che da mesi è attaccata alla showgirl come Eliana e Pamela lo furono con la Prati?Chi è questa Debora senza H? Che stia emulando da comunicatrice il caso Pratiful? Ah, non saperlo...».Il casofu scoperto proprio da Dagospia. Che ci sia nuova carne al fuoco? Staremo a vedere.