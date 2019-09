Zaniolo, la curva della Lazio insulta la mamma. Lei posta i cori: «Che carini...»

Nicolò Zaniolo, gioiellino dei rivali della Roma, ma soprattutto sua mamma Francesca Costa: anche ieri sera durante la sfida all'Olimpico tra i biancocelesti e il Parma, la mamma del giocatore giallorosso è stata insultata dai tifosi della Lazio.



Leggi anche > Brozovic e Wanda Nara, svolta sul presunto flirt: indagati autori e testate I tifosi della Lazio hanno ormai preso di mira, gioiellino dei rivali della Roma, ma soprattutto sua mamma: anche ieri sera durante la sfida all'Olimpico tra i biancocelesti e il Parma, la mamma del giocatore giallorosso è stata insultata dai tifosi della Lazio.

La Curva Nord durante la partita ha infatti intonato cori contro Francesca («La mamma di Zaniolo è una p...»), così come tre settimane fa durante il derby, e la stessa Costa ha postato il video dei cori in una story su Instagram: «Pensate sempre a me... Che carini!», ha scritto ironizzando sugli insulti ricevuti.

Lunedì 23 Settembre 2019, 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA