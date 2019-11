Ylenia Carrisi, mamma Romina Power non smette di cercarla: «Non ho mai perso la speranza»

Domenica 3 Novembre 2019, 17:32

. La forza e la determinazione di una mamma che non smette di cercare la figlia, anche a distanza di 25 anni., figlia die diin questo mese compirebbe 49 anni ma di lei non si sa più nulla dal 1994. La mamma ha sempre detto di sentire che sua figlia è viva, anche se tra misteri e depistaggi non è mai stata ritrovata.Su Instagram,ha postato una foto della figlia, lanciando anche un appello social ai follower. «Novembre è il mese in cui è nata Ylenia. È scomparsa dal gennaio 1994, aveva 23 anni. Non ho mai perso la speranza di abbracciarla di nuovo» - ha scrittoparlando della figlia scomparsa negli Stati Uniti - «So che potrebbe essere cambiata molto da allora, ma se qualcuno dovesse riconoscere una donna che somiglia a questa ragazza, per favore mi contatti. Grazie e, se potete, condividete».Non è la prima volta che su InstagramPower ricorda la figlia scomparsa. Più volte la donna ha cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa vicenda utilizzando proprio i social network.