di Emiliana Costa

Yari Carrisi e le minacce a Barbara D'Urso , lui replica: «Non ho augurato la morte a lei ma al programma». A poche ore dal messaggio choc «Barbara D'Urso deve morire», postato dal figlio di Al Bano e Romina Power sulle stories di Instagram, arriva una (dovuta) precisazione.

Sono state tante le critiche dei fan per le minacce a Barbara D'Urso. Adesso Yari Carrisi spiega: «È ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato nome al programma. Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio, ma è cattivo e ignorante. E si approfitta della gente e delle sventure delle persone, è ora di relegarlo al passato. Da anni si è propagato nelle case d'Italia come un virus, è ora di chiudere il flusso negativo».

Neanche il secondo messaggio però avrebbe convinto i follower. Su Twitter scrivono: «La toppa è peggio dello strappo». Replicherà a Barbara D'Urso? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 20:03

