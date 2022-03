Francesco Facchinetti, la moglie Wilma Faissol torna a casa dopo l'operazione: come sta

Ricovero finito per Wilma Faissol. Dopo la brutta caduta da cavallo di settimana scorsa, ieri la moglie di Francesco Facchinetti è tornata finalmente a casa, dove trascorrerà i prossimi giorni post-operazione cullata dall'amore dei suoi figli.

Francesco Facchinetti, la moglie Wilma Faissol torna a casa dopo l'operazione

Passati alcuni giorni di comprensibile apprensione per le condizioni di Wilma, la famiglia Facchinetti ha ritrovato il sorriso anche se i postumi dell'incidente continuano a farsi sentire, specialmente di notte.

Come ha raccontato in lacrime la stessa modella, tornata ieri sui social, la prima notte a casa è stata tutt'altro che facile da superare a causa del forte dolore alla spalla. «Oggi a parte gli scherzi volevo ringraziarvi per i messaggi ma non riesco a rispondere» ha detto con un fil di voce Wilma, ancora con il tutore al braccio. «Sono stanca, stanca, stanca. Faccio una cosa poi mi devo fermare». «La notte è stata orribile, molto molto male, quindi non riesco a rispondervi, però grazie» ha continuato lady Facchinetti, ancora provata dal brutto incidente.

A informare i fan dell'accaduto era stata la stessa Faissol: «Mercoledi mattina Wally ha perso ancora l’equilibrio mentre andava e si è spantegato per terra. Ho fratturato l’omero e mi hanno operata ieri. Wally sembra ok, ha un bozzo sul costato e qualche graffio, comunque ora controlliamo cosa gli succede. Grazie di tutti i messaggi».

Per Wilma si tratta della seconda caduta da cavallo in due mesi, la scorsa volta per fortuna si era procurata solo una brutta contusione. Stavolta invece la ripresa sarà più lunga, ma la modella ha una tempra d'acciaio e presto tornerà a muoversi come prima.

