Wilma Faissol, operazione d'urgenza dopo la caduta: le dolci parole di Francesco Facchinetti

Operazione a buon fine per la moglie di Facchinetti, Wilma Helena Faissol, ha avuto un altro brutto incidente a cavallo: «Wally ha perso l'equilibrio mentre andava e si è spantegato a terra. Ho fratturato l'omero» scrive Lady Facchinetti sui social, mostrandosi insieme al marito dopo l'operazione alla quale si è sottoposta. Anche Francesco ha postato delle foto con la moglie convalescente dedicandole dolci parole: «Mia moglie... Pensavo di essere io quello con le cicatrici ma anche in questo, come in tutto, è migliore di me » scrive su Instagram.

Il figlio di Roby Facchinetti ha poi aggiunto: «Presto torneremo a casa dai bimbi che non vedono l'ora di vedere la mamma».

Era stato proprio Facchinetti a raccontare per primo sui social la dinamica dell'incidente a cavallo della moglie, che è avvenuto a poco più di un mese di distanza dall'ultima volta,a gennaio, quando il suo Wally l'ha praticamente investita.

