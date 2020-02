William e Kate a teatro a Londra, il look sfavillante della duchessa conquista tutti

Alla faccia della crisi matrimoniale: il principe William e la moglie Kate Middleton, almeno negli eventi pubblici, sembrano decisamente affiatati. Lo hanno dimostrato anche nell'ultima uscita pubblica, al teatro Noel Coward di Londra.

I duchi di Cambridge hanno partecipato alla prima di Dear Evan Hansen, uno spettacolo teatrale dagli importanti risvolti sociali, che affronta temi delicati come l'ansia e il panico in età adolescenziale. William e Kate hanno anche parlato con gli autori e gli interpreti, sottolineando l'importanza della prevenzione per la salute mentale. Lo riporta il Daily Express.



Kate Middleton, nonostante l'importanza dell'evento, ha letteralmente rubato la scena a tutti con la sua eleganza. Tanti fan della famiglia reale sono infatti impazziti per il look della duchessa, che indossava un abito nero di Eponine e delle scarpe glitterate: una luminosità che l'avvolge e la fa brillare di luce propria.

