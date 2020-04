William e Kate parlano della loro quarantena: compiti con i figli e il pensiero alla Regina

William e Kate hanno raccontato come procede la loro quarantena in famiglia non nascondendo le loro preoccupazioni per la Regina e le persone più anziane della famiglia reale. I due duchi di Cambridge hanno raccontato di trascorrere la quarantena in casa, insieme ai loro figli, in attesa di poter tornare a una vita normale.

La coppia ha spiegato di aver raccontato cosa sta succedendo ai loro figli, ma di non volere che per loro questa situazione diventi un incubo, così da non insistere sul flusso in informazioni in merito al covid. Kate ha spiegato di aiutare i bambini a fare i compiti, di seguirli nelle varie attività scolastiche e non solo.

Un pensiero per la coppia reale è andato a tutto il personale sanitario impegnato nell'emergenza coronavirus. A loro va il pensiero dei reali che hanno ammesso di essere preoccupati non solo per la salute fisica di queste persone ma anche di quella psicologica, visto il delicato momento. Poi Will e Kate hanno confessato, come riporta la stampa locale, di aver avuto molta paura per il principe Carlo quando si è ammalato e di temere per la salute della Regina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 14:59

