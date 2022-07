William e Kate, la principessa Charlotte potrebbe ricevere un nuovo titolo: ecco perchè

Novità a corte. La principessa Charlotte , figlia di WIlliam e Kate, potrebbe ricevere un nuovo titolo quando suo padre, il duca di Cambridge, diventerà re. Il primo erede al trono, da regolamento, sarà il primogenito George, destinato a diventare re dopo il padre. Dopo di lui, Charlotte e il piccolo Louis avranno titoli diversi.

Il principe William, che ha appena compiuto 40 anni, è attualmente il secondo in linea di successione al trono. Per la sua giovane età, dunque, è probabile che diventerà un monarca regnante in vita. Non è ancora chiaro quale titolo potrà assumere la secondogenita, principessa Charlotte, ma da si vocifera che cambierà.

Quando nonno Carlo diventerà re, i piccoli principi di Cambridge non useranno più questo cognome. Ci sarà un cambio, infatti, in Wales. Lo stesso William si fa già chiamare così dai tempi della scuola, ma quando diventerà principe di Galles, ereditando finalmente il titolo dal padre, a sua volta Kate diventerà principessa e acquisirà lo stesso titolo appartenuto a Lady Diana. Idem per i loro figli che dovranno adeguarsi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Luglio 2022, 10:30

