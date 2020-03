William e Kate in Irlanda, tra calcio gaelico e passeggiate romantiche

Continua la visita in Irlanda per il Duca e la Duchessa di Cambridge. Kate si è cimentata insieme a William in una parita di calcio gaelico, stupendo tutto il pubblico. I due sono stati in visita a Galway, nel loro ultimo giorno in Irlanda, che quest'anno ospiterà la Capitale europea della cultura.

La coppia ha assistito all'esibizione del giocoliere Tony Mahon, 31 anni, e di Isabela Mello, 26 anni, del Galway Community Circus che hanno eseguito una serie di trucchi e anhe Will ha provato a fare qualche cosa riuscendo con dimestichezza a giocare con tre palle. Poi la coppia ha visitato uno storico pub della città dove hanno incontrato alcune persone. Poi come ultima tappa sono andati verso il club della Gaelic Athletic Association Salthill-Knocknacarra dove si sono cimentati nel calcio gaelico.

La duchessa ha stupito tutti mentre rincorreva la palla ansimante, che le è anche scappata più volte dalla presa. Kate ha preso tutto con molta ironia facendo divertire molto il pubblico e divertendosi a sua volta. Poi William ha parlato delle problematiche legate all'Irlanda. «Questo spiega perché uno dei momenti veramente profondi per me e Catherine abbia avuto luogo ieri quando abbiamo deposto una corona al Garden of Remembrance. È stato un promemoria della complessità della nostra storia condivisa e, come ha detto mia nonna durante la sua visita nel 2011».

Non solo. Le foto di Kate Middleton e William abbracciati, di spalle, e a braccetto sul sentiero lungo la Howth Cliff, la scogliera nei dintorni di Dublino, hanno fatto il giro del mondo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 09:41

