William e Kate, la frase di Harry che gelò il fratello all'altare: «Ora te lo posso dire»

LOLNEWS.IT - Sembra passato un secolo fa da quando William e Kate sono convolati a nozze eppure sono trascorsi soltanto 11 anni da quel 29 aprile 2011. Nessuna Meghan Markle all’orizzonte, nessuna avvisaglia di rotture familiari mentre la Middleton calcava la navata dell’Abbazia di Westminster con aria di regalità innata. Il Mirror ha riportato alla mente di tutti noi una scena iconica quando Harry, testimone del nervosissimo William, lo avvertì di non voltarsi. Di questo specifico episodio si parla anche nel libro “Kate: A Biography”: cosa sussurrò Harry al fratello sull'altare (Foto: Kikapress - Music: "Buddy" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Aprile 2022, 10:53

