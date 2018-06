Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il principe William e Kate Middleton, sposati ormai da qualche anno e con tre splendidi bambini, sono una coppia felice. Almeno stando a quel che si dice, considerando che la loro sovraesposizione porterebbe senza dubbio ogni minimo screzio a diventare di dominio pubblico. Ma a volte William, come è successo in Israele pochi giorni fa, dove il figlio del principe Carlo si è recato in visita ufficiale.William infatti, ad una festa nella residenza dell’ambasciatore britannico David Quarrey, si è trovato davanti niente meno che la stupenda modella israeliana, che ha avuto anche parole di riguardo nei suoi confronti: «È affascinante - ha detto - sia lui che il fratello sono molto belli,. Più o meno la stessa cosa che gli avevano urlato poche ore prima un gruppo di fans in bikini, durante una partita di beach volley a cui era andato a presenziare a Tel Aviv. Cosa dirà Kate di queste numerose ‘ammiratrici’ del suo Will?