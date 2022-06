William, la sorpresa della Regina nel giorno del 40° compleanno. Il brutto sgarbo del fratello Harry

LOLNEWS.IT - Il 21 giugno è stato il giorno dedicato a William d’Inghilterra che ha compiuto 40 anni e ricevuto una quantità infinita di messaggi: la Regina ha onorato il primo nipote sui social con una carrellata di foto che li ritraggono insieme sorridenti e papà Carlo ha fatto lo stesso. Quanto a regali, Sua Maestà non si è risparmiata mentre Harry si è rivelato (ancora una volta) una delusione: cos'è successo. (Foto: Kikapress - Music: "Once Upone a Time" from Bensound.com)

