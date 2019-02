William e Harry, è di nuovo gelo dopo le tensioni tra Kate e Meghan

Emma Marrone piange al concerto dopo le offese del leghista: «Non lo merito, non sarò mai come voi»​

Non si vedono né si sentono da qualche tempo, e non era mai successo prima: è gelo totale tra ile il fratello, a causa delle tensioni che da tempo corrono tra le rispettive mogli,La duchessa di Sussex, ormai ai ferri corti con tutta la famiglia reale, continua a far parlare di sé per le spese pazze, come la 'baby shower' extra-lusso da diverse centinaia di migliaia di euro a New York, proprio mentre il marito era impegnato in eventi istituzionali. Secondo quanto riporta il Times , però, mai prima d'ora c'era stato un distacco così assoluto tra i due figli del principe Carlo e di Lady Diana.Seaveva già annunciato l'intenzione di trasferirsi conancora prima della nascita del loro primogenito, lasciando così l'abitazione che divideva col fratello, negli ultimi tempi il duca di Sussex non parla più cone le comunicazioni tra i due si limiterebbero a quelle istituzionali.Per la prima volta nella storia recente, quindi, gli eredi al trono d'Inghilterra non abiteranno più insieme nella residenza ufficiale di Kensington Palace.