William e Harry, la prima telefonata dopo la morte del nonno Filippo. «Una famiglia unita»

William e Harry non si sono ancora incontrati, da quando quest'ultimo ha fatto ritorno a Londra per partecipare ai funerali del principe Filippo. Sarà proprio in occasione dell'ultimo saluto al nonno, che i due fratelli si incontreranno per la prima volta faccia a faccia dopo oltre un anno. Soprattutto, dopo la controversa intervista rilasciata a Oprah Winfrey, nella quale Harry e la moglie Meghan Markle, che è rimasta a Los Angeles, spararono a zero sulla Royal Family.

E tuttavia, riporta il Telegraph, i due fratelli si sarebbero parlati al telefono, dopo l'arrivo di Harry a Heathrow la scorsa domenica. Fonti vicine ad entrambi riferiscono che i due fratelli metteranno da parte i dissapori in occasione della cerimonia di sabato nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor per i funerali di Filippo. «Sanno che sabato non sarà una cosa incentrata su di loro, ma sarà un'occasione per onorare la memoria del nonno e sostenere la loro nonna, la regina». Un'altra fonte assicura che «tutta l'attenzione sarà concentrata sulla regina. Nessuna eccezione. Una famiglia unita». In questo contesto, scrive il Telegraph, sarà Kate, la moglie di William, a giocare un ruolo da paciere tra i due fratelli. La 39enne Kate, che una volta Harry definì «la sorella maggiore che non ho mai avuto», avrebbe confidato di «sperare in una riconciliazione» tra il marito e il cognato, nonostante Meghan non abbia risparmiato critiche anche nei suoi confronti, contribuendo ad allontanare i due fratelli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 14:56