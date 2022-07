William Friend colpito da un fulmine: morto il marito di Bevin Prince, la star delle serie tv

William Friend, 33 anni, è morto colpito da un fulmine. Il marito dell’attrice Bevin Prince, ha perso la vita mentre faceva un giro in barca vicino a Masonboro Island, in North Carolina, perché colpito da un fulmine. La tragedia risale a domenica 3 luglio e, secondo quanto riportato dai media americani, Friend è morto in ambulanza, dopo che i medici hanno provato a rianimarlo per 20 minuti.

Leggi anche > Dua Lipa in abito da sposa: il web si scatena e si divide

Dopo la sua morte è subito stata creata una pagina GoFundMe per proseguire le azioni benefiche di William Friend. Le donazioni ricevute, infatti, saranno usate per sostenere due cause benefiche a cui Friend teneva molto, la sua attività Recess, un’attività di fitness locale avviata insieme alla moglie, e la Special Operators Transition Foundation, dedicata agli eroi delle operazioni speciali e alle loro famiglie.

William Friend era sposato con Bevin Prince, 39 anni, che ha recitato nella serie drama di CW One Tree Hill dal 2004 al 2012, in cui interpretava il ruolo di Bevin Mirskey. E sul suo profilo Instagram, l'attrice, ha scritto queste parole sul marito per commemorare i loro 5 anni di matrimonio: «Abbiamo fatto tanta strada e sono così orgogliosa della vita che abbiamo costruito. Tu rendi la vita deliziosa, amore mio. Ti amo».

I due si sono sposati nel maggio 2016, dopodiché si sono trasferiti a Wrightsville Beach da New York per essere più vicini alla famiglia, come riporta la società di Friend, Bisnow.

La migliore amica di Bevin Prince, Odette Annable, 37 anni, star di You Again, ha condiviso un post sul suo account Instagram per ricordare il suo caro amico William Friend: «Will, mi sembra surreale scriverlo. Soprattutto perché eri solo all’inizio. La vita e l’amore che hai dato alla mia migliore amica hanno fatto sì che stessimo bene nonostante fossimo lontane migliaia di chilometri», ha scritto Annable nella lunga e sentita didascalia del post, in cui elogia le qualità di Friend e il suo amore per Prince. Il post mostra un sorridente Friend insieme alla moglie e al loro amato cane, Winston: «Sei stato perfetto per lei in ogni modo».

Una notizia che ha scovolto l'America, ma che la moglie Bevin Prince non ha avuto la forza di commentare, chiusa nel dolore di una perdita improvvisa e inaspettata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA