William, la principessa Charlotte «riceverà un nuovo titolo reale a vita da nonno Re Carlo»

La piccola Charlotte ha un futuro unico di fronte a lei. La principessa di Cambridge, nata nel 2015, è la seconda figlia del Duca e della Duchessa di Cambridge e la quarta nella linea di successione al trono britannico.

Lady Diana, la profezia su William si sta avverando? «Lui non diventerà mai Re»

Meghan Markle preoccupata? Ecco perché non è mai apparsa nelle interviste di promozione del libro

William, la principessa Charlotte «riceverà un nuovo titolo»

La sua posizione come figlia di uno dei più influenti membri della Famiglia Reale Britannica significa che da lei in futuro ci si aspetta un impegno politico, sia in termini di diritti delle donne che per diverse questioni sociali. Per lei potrebbe essere riservato un titolo ancora più importante, ora posseduto dall'unica figlia della defunta Regina Elisabetta II. Anna, infatti, è Principessa Reale dal 1987. È dato che il titolo è assegnato a vita, potrà essere passato a Charlotte solo dopo la sua morte. Come la prenderà Harry, dall'altra parte dell'oceano, considerando che i suoi figli, Archie e Lilibet, potrebbero rimanere a bocca asciutta?

Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Solo ora si scopre il ‘regalo speciale’ per la Principessa Charlotte da parte della Regina Elisabetta prima di morire: diventerà la nuova Regina?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA