William e Harry, il gesto commovente per il compleanno di Lady Diana: pace in arrivo tra i due fratelli?

LOLNEWS.IT - Se Lady Diana fosse ancora viva, avrebbe appena spento 61 candeline: il 1° luglio, infatti, era il giorno del suo compleanno e William e Harry hanno voluto ricordare quanto bene avesse fatto in poco tempo a chi le stava intorno. L’anno scorso i due fratelli avevano svelato una statua in suo onore presso i giardini di Kensington, quest’anno William e Harry si sono 'riuniti' per i Diana Awards: le parole bellissime ed emozionanti che hanno proferito fanno ben sperare in un riavvicinamento imminente (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022, 16:12

