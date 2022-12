William a Harry, cosa ha scritto? Il messaggio nel documentario Netflix e le sette parole strazianti

Nell'episodio finale del documentario Netflix su Harry e Meghan, tiene banco la scena in cui il principe riceve un messaggio sul suo telefono da suo fratello William. L'avvenimento risale all'intervista "bomba" rilasciata a Oprah Winfrey nel 2021, in cui hanno parlato della loro decisione di abbandonare i doveri reali nel 2020 e volare in America, anche a causa di episodi di razzismo avvenuti a Palazzo ai danni di Meghan.

Nel documentario, si vede il momento esatto in cui Harry riceve il messaggio di poche parole da William, che lo turba visibilmente. "Vorrei sapere cosa fare" afferma Harry, e Meghan risponde: "Lo so. Prendiamo un po' d'aria e poi decidiamo". Pochi giorni dopo, Harry farà ritorno in UK per il funerale di suo nonno, il principe Filippo, e lui stesso ha spiegato quanto sia stato difficile "chiacchierare con mio fratello e mio padre, che erano concentrati sulla stessa interpretazione errata dell'intera situazione".

