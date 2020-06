Will Smith in lacrime racconta del padre violento: «Io ero gentile, ma lui mi picchiava»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 13:17

è scoppiato in lacrimeIl celebre attore ha parlato del suo passato durante il "Red Watch Talk" condotto dalla moglie Jada Pinkett Smith, confessando molti aspetti intimi del suo passato e della sua famiglia.Uno degli aspetti più toccanti è stato quando ha ammesso di aver avuto paura di diventare padre a causa della sua infanzia segnata dalla violenza: «Sono cresciuto in una famiglia, in cui l’aggressione fisica era concessa. Ho riportato cicatrici esteriori, ma anche interiori. Ho anche visto che mio padre picchiava mia madre. Sono eventi che in qualche modo ti feriscono emotivamente», ha raccontato fino a commuoversi.Il suo desiderio di avere un figlio è stato però sempre molto forte, addirittura già dall'età di 6 anni pensava a un bambino: «Tutto sommato ho amato la mia famiglia, ma so che non sarei mai stato come mio padre, spesso in preda ad attacchi di ira. Io ero un bambino educato e gentile, nonostante questo sono stato schiaffeggiato e picchiato». Ha raccontato di un padre violento, che gli ha fatto molta paura, ma per il quale non nutre rancore perché gli ha trasmesso l'importanza dello studio e dell'istruzione.Poi ha raccontato della nascita del suo primo figlio, spiegando di aver pianto per la paura di non essere all'altezza e di aver sofferto moltissimo per la fine del matrimonio con la ex moglie. L'intervista si è poi conclusa con un incoraggiamento della moglie: «Sei davvero un grande padre. Sei stato un ottimo partner. Non è stato facile per te essere papà, ma ne è valsa decisamente la pena».