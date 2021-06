Tutto su Will Smith, la star hollywoodiana si racconta: il 9 novembre esce in 113 Paesi la sua autobiografia

Will Smith: tutto quello che avreste voluto sapere su di lui (e non avete potuto chiedere) verrà rivelato direttamente dalla star hollywoodiana nella biografia "Will", in uscita il 9 novembre 2021 , in contemporanea in 113 Paesi nel mondo.

Ad annunciarlo è stato l'attore - due volte nominato all'Oscar - e famoso nel mondo per la serie tv "Willy, il principe di Bel Air", i film culto "Indipendance day", "La ricerca della felicità" (diretto da Gabriele Muccino, 2006), "Alì". E lo ha fatto con un orgoglioso selfie Facebook che mostra l'illustrazione di copertina del libro, opera del visual artist Brandan "BMike" Odums e realizzata stratificando ritratti dell'attore in varie fasi

della sua vita dall'infanzia al presente.

Leggi > Matthew McConaughey: «Questo libro è il mio miglior film. Un'autobiografia per svelarvi i miei segreti»

Scritto con l'aiuto di Mark Manson (autore del bestseller "La sottile arte di fare quello che c***o ti pare"), l'autobiografia di Will Smith sarà pubblicata in Italia da Longanesi. Il libro è un racconto, a tratti epico, della sua trasformazione da bambino timoroso in una famiglia disfunzionale di Philadelphia a una delle più grandi star della sua epoca.

"Will" è anche il memoir di un profondo viaggio di scoperta personale, il racconto di tutto ciò che è possibile ottenere grazie alla forza di volontà. Famoso le attività filantropiche - portate avanti dalla fondazione creata insieme alla moglie Jada Pinckett - Will Smith ha anche anticipato la nascita di un nuovo progetto: "Will Youth Book Club", con il quale si propone di costituire una comunità globale di giovani per promuovere l'amore per la lettura, la cultura, l'espressione e la consapevolezza di sé.

Al cinema prossimamente, Smith interpreterà Richard Williams, il padre delle campionesse di tennis americane Venus e Serena Williams, nel film King Richard prodotto della Warner Bros, in uscita il 19 novembre 2021.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA