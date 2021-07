Wayne Rooney ci ricasca. Trascorre la notte con la modella e le sue amiche: le foto diventano virali e lui chiama la polizia. Matrimonio a rischio?

Wayne Rooney ci ricasca. Torna a far parlare di sé su tutti i tabloid inglesi l'ex calciatore del Manchester United e attuale allenatore del Derby County. Rooney ha passato una notte brava assieme a una modella, Tayer Ryan e alle sue amiche Elise Melvine e Brooke Morgan. Ma la serata non si è conclusa come ci si potrebbe aspettare.

Wayne Rooney, sposato con 4 figli, ha raggiunto Manchester per passare un notte nel club esclusivo Chinawhite. Un vero e proprio festino a cui sono state invitate a partecipare anche le tre ragazze, conosciute nel locale. Secondo quanto riferito da Sun, la modella Tayler Ryan, e le sue amiche, Elise Melvin e Brooke Morgan, tutte di 21 anni, hanno preso volentieri parte ai festeggiamenti della «notte più selvaggia della loro vita» anche se «non c’è stato alcun contatto sessuale, è stato solo una fantastica serata».

Taylor ha pubblicato su Snapchat per la gioia dei suoi 13.000 followers le foto di lei seduta con Rooney su un divano. Un'altra immagine mostra Rooney che indossa una felpa con cappuccio nera e jeans e agita il braccio in aria mentre tiene in mano un bicchiere di vino. La serata, poi, è proseguita nella camera di un albergo di Manchester, dove Rooney, però, è crollato dalla stanchezza su una sedia. Le ragazze, allora, hanno deciso di approfittare della sonnolenza di Wayne per scattare qualche foto osè.

Le tre si sono spogliate fino a restare solo in intimo. Una di loro ha pubblicato una foto che mostra il suo lato b accanto a Rooney con la didascalia: «Mooney Rooney». In un’altra immagine, invece, una delle ragazze fa un segno di pace accanto a Rooney mentre l'altra è sdraiata sul letto in mutande e la didascalia recita: «Sleepy Wayne».

Il mattino dopo, al risveglio, Rooney si è infuriato e ha chiamato la polizia per denunciare l’accaduto. L'ex calciatore ha detto agli agenti di essere stato incastrato. I social inglesi si sono scatenati. Tutti hanno preso in giro Wayne Rooney per la sua denuncia che è apparsa più un modo per salvare il matrimonio, visto che poi Wayne ha fatto ritorno a casa dalla moglie.

Qualcuno ha scritto: «Quale crimine? Wayne Rooney è stato costretto sotto la minaccia delle armi a passare la notte in un hotel con tre donne». Sul fatto si sono espressi anche i genitori delle tre ragazze che si sono scusati per l'accaduto che potrebbe mettere nei guai il matrimonio dell'ex stella del Manchester United.

