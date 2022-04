Wandagate, l'ex bodyguard di Wanda Nara confessa: «Noi due soli in ascensore...»

Dopo un inverno passato a sviscerare tutti i dettagli del Wandagate, ecco che al centro della bufera, questa volta, finisce Wanda Nara. Dopo il tradimento di Mauro Icardi alla sua moglie e agente con Eugenia «La China» Suarez, in Argentina non hanno dubbi: «Wanda Nara ha tradito suo marito con il bodyguard, Augustin "Longa" Longueira».

In Argentina non si parla d'altro. L'ex bodyguard di Wanda Nara fu licenziato, mesi fa, proprio da Mauro Icardi, colpevole di aver parlato su Instagram in modo troppo spinto di sua moglie. Ma la verità sembra essere tutt'altra. Le indiscrezioni del presunto tradimento di Wanda Nara a Mauro Icardi riaccendono il gossip attorno alla coppia più chiacchierata degli ultimi mesi in ben due continenti diversi.

Augustin Longueira è intervenuto alla trasmissione televisiva argentina «Socios del espectaculo», confermando i suoi sentimenti nei confronti della moglie del bomber del Paris Saint Germain. Smentito, dunque, il tradimento. Ma secondo gli argentini Longueira sarebbe ancora innamorato di Wanda.

«Wanda è una donna molto attraente e confesso che mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di diverso con lei» ha ammesso la guardia del corpo, che ha poi ricordato, arrossendo visibilmente, «le due volte che siamo stati soli, in particolare in ascensore, sono stati minuti lunghissimi...».

