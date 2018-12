Wanda Nara, super party per i 32 anni: festa scatenata con Mauro Icardi cantante e ballerino

Lunedì 10 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grandi festeggiamenti per i 32 anni di. La showgirl, moglie del capitano dell’Inter Mauro Icardi e sua procuratrice ha spento 32 candeline e per l‘occasione ha deciso di organizzare un grande party scatenato in un locale di Milano. Allanaturalmente hanno preso parte diversi amici del mondo dello sport, quali Radja Nainggolan accompagnato dalla moglie Claudia e Danilo D’Ambrosio con la moglie Enza De Cristofaro, e del mondo dello spettacolo, come Federica Panicucci.Wanda (spesso insieme alla sorella Zaira) durante la serata ha sfoggiato diversi outfit tutti molto sexy, mentre il marito si è lanciato in canti e balli con cappellino in testa, grazie anche al karaoke che è stato un grande protagonista della serata.Al momento del taglio della torta non è mancato il romantico ballo Wanda- Mauro con bevuta annessa e concertino a seguire, senza dimenticare di scartare i numerosi regali che le sono arrivati dagli amici presenti al party.