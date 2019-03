Wanda Nara, la sorella Zaira: «Ha rovinato la carriera di Mauro Icardi? Al telefono ha riso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È bella come la sorella e sui social i suoi followers aumentano di giorno in giorno. Di cognome fa Nara, ma con il calcio non ha niente a che fare.vive ancora in Argentina ed è la sorella minore di, moglie e agente diSulle recenti polemiche che ruotano attorno al calciatore e all'Inter, anche la ragazza, ex modella, ha voluto dire la sua.«Parlo molto con Wanda - ha spiegato durante un intervento al programma televisivo "Cortà de Lozano" - L'ascolto sempre quando vuole parlare di qualcosa. Molte volte arrivano anche qui le notizie e posso dire che alcune cose che dicono di lei, ad esempio che starebbe rovinando la carriera di Mauro, non la colpiscono affatto. Il giorno delle foto bruciate ero in Patagonia e facevo una fatica immensa a captare il segnale per il telefono, così ho scritto a mia sorella. ‘Spiegami, non si capisce nulla, mi chiedono se ti sei separata o se stai facendo una macumba'».«Lei - ha chiarito in riferimento all'episodio degli scatti nel caminetto - mi ha risposto con una risata. Non so cosa stesse dicendo facendo, ma sembrava uno scherzo. E come se lo avesse fatto per alimentare le chiacchiere su di lei e su Mauro. Wanda è molto sicura di dove vuole essere ed è consapevole di dove si trova. Ci sono veramente tantissime cose che la lasciano completamente indifferente».