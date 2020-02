Wanda Nara, sexy auguri social per i 27 anni di Mauro Icardi. E sul trasferimento alla Juventus...

Non potevano mancare gli auguri social di Wanda Nara, attualmente impegnata sulla poltrona di opinionista al Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini, al marito Mauro Icardi che compie ventisette anni. Mentre impazzano le voci di un trasferimento del calciatore dal Psg alla Juventus, la mogliettina gli ha voluto fare un regalo social, naturalmente a modo suo.

Wanda ha condiviso uno scatto che la vede spogliata e abbracciata a Icardi, anche lui nudo. Lo scatto è seguito da una tenera didascalia : “Feliz Cumpleaños mi amor por muchos más sueños juntos .. te amo infinito y cada dia estoy más orgullosa del papà y gran marido que sos .. te amo infinitooooo felices 27 nuestro número te AMO @mauroicardi (Buon compleanno amore mio per molti altri sogni insieme. Ti amo infinitamente e ogni giorno sono più orgogliosa del papà e del marito che sei. Ti amo infinitamente, felice 27 il nostro numero ti amo).

Sul dibattuto tema del trasferimento di Icardi in bianconero, Wanda ha fatto sapere che la scelta è solo sua: “Se Mauro andrà mai alla Juve? Questo proprio non lo so – ha dichiarato in un’intervista a “Oggi” - Non so se l'anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo

È difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro, so esattamente cosa vuole come calciatore e anche cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più..."

