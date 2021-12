Wanda Nara, senza pietà con Maxi Lopez. Ancora guai con la denuncia dell'ex baby sitter: «Voleva mandarlo in carcere»

I guai per Wanda Nara sembrano non finire più. La showgirl sta attraversando un periodo davvero complicato. Dopo lo scandalo del tradimento di suo marito Mauro Icardi con l'attrice Eugenia La China Suarez e la denuncia per riciclaggio di soldi, ecco un'altra accusa pesante. Questa volta, però, il marito non è il presunto traditore bensì il complice di una sconvolgente congiura nei confronti dell'ex marito Maxi Lopez.

Un retroscena terribile che è stato svelato da una vecchia baby-sitter della showgirl che sarebbe venuto a galla dopo che l'ex dipendente di Wanda Nara ha esposto denuncia proprio contro la showgirl argentina. Sono venuti fuori particolari inediti del discusso matrimonio, nato dal tradimento con Mauro Icardi ai danni di Maxi Lopez. Come riportano i media locali, tale Analía Albarado ha smascherato una serie di soprusi imposti dall’ex datrice di lavoro.

Una nuova bufera mediatica che ha colpito in pieno Wanda Nara. Secondo alcuni media argentini, la moglie e agente di Mauro Icardi avrebbe ricevuto delle gravissime accuse dall’ex baby sitter dei suoi figli. I fatti risalgono a quando la coppia viveva a Milano e l'attuale giocatore del Paris Saint Germain giocava all’Inter dopo la rottura con Maxi Lopez.

La nuova storia d’amore che Analía Albarado ha vissuto in prima persona, partecipando a momenti di grande angoscia: «Ho iniziato a lavorare con lei nel dicembre 2017 quando si stava separando da Maxi Lopez. C’ero quando si è sposata con Mauro e mi sono trasferita in Italia con la loro famiglia. Ho avuto molta paura perché sono successe cose che non avrei mai pensato di vedere in vita mia».

La domestica ha lanciato accuse gravissime, parlando di lavoro in nero, sottomissione, molestie, servitù e persecuzione: «Mi ha chiesto di informarla su tutti i passi di Maxi Lopez. Volevano che io e mio marito parlassimo male di lui e avevano intenzione di mandarlo in prigione così da non rivedere più i suoi figli».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA