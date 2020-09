Wanda ultimamente è super impegnata nella capitale francese, dove gioca il marito calciatore con il Paris Saint Germain finalista dell'ultima Champions League, a portare a figli a scuola. Ma tra una uscita e l'altra non disdegna di curare l'aspetto estetico e lo fa a più riprese sapere ai suoi fan accaniti sui social. Fan ovviamente in estasi per la storia super sexy postata dalla show girl argentina con lato B in bella vista.Di recente Wanda Nara aveva esibito il suo seno con una foto decisamente hot che aveva in pochissime ora fatto il record di like e commenti su Instagram.