Wanda Nara: ritrovata la serenità con Icardi, lancia la sua linea di costumi sexy

Dopo più di un mese, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno definitivamente superato la loro crisi d'amore. Lo scandalo amoroso di metà ottobre ha fin da subito minato la serenità e tranquillità di Wanda Nara che aveva immediatamente lasciato Parigi per far ritorno nella casa di Milano e cercare di far sbollire una rabbia cocente nei confronti del marito. Ma, adesso, dopo la mini luna di miele a Dubai e l'intervista rilasciata all'amica giornalista Susana Gimenez, tutto sembra tornato alla normalità e Wanda lancia la sua linea di costumi sexy per la prossima estate.

A metà ottobre sono iniziate a trapelare le indiscrezioni sulla presunta infedeltà di Mauro Icardi, che avrebbe tradito la moglie con la modella e attrice Eugenia Suarez. A quel punto Wanda Nara è fuggita a Milano con i bambini. Poi i due arrivarono quasi al divorzio. Seguirono la pace e ulteriori litigate, per poi concludere in bellezza con un viaggio bollente di coppia a Dubai e il ritorno del sereno.

Per celebrare la felicità e la serenità ritrovate, Wanda Nara ha deciso di rilasciare un’intervista a una tv argentina, dove svela i retroscena del caso di gossip più chiacchierato dell'ultimo mese. Secondo quanto racconta, Wanda ha scoperto i messaggi con la presunta amante cercando delle immagini nel telefono di Mauro Icardi. «La prima reazione è stata di rabbia feroce», ha dichiarato. L'attaccante del Paris Saint Germain ha anche ammesso di aver incontrato la Suarez in hotel a Parigi ma, giura, tra i due non è successo niente. «Ora però mi fido ciecamente di Mauro, potrei riempire questa stanza con 200 donne e starei tranquilla. Siamo stati in grado di sceglierci di nuovo», ha concluso la Nara.



A giudicare dagli scatti social che entrambi quotidianamente pubblicano, la passione sembra davvero tornata quella di un tempo. Selfie seminudi, baci focosi e una recente carrellata dove Mauro Icardi e Wanda Nara posano davanti alla Tour Eiffel, simbolo indiscusso di Parigi. La Nara indossa addirittura un abito Balenciaga con il monumento riprodotto più volte sul tessuto, a indicare il ritrovato amore per la capitale francese. Lui, per celebrarla, usa un dolcissimo gioco di parole: «The Wan & Only», che ricorda il detto anglosassone The One and Only (la sola e unica).

Abile imprenditrice, però, Wanda Nara in questo periodo buio non è stata con le mani in mano. La star, che ha già il suo brand di make-up, Wanda Nara Cosmetics, ha recentemente annunciato sui social l’uscita di una sua collezione di costumi, Wanda Swim. Nelle foto dove indossa alcuni dei suoi modelli è più provocante che mai. La linea è un successo annunciato e un guadagno garantito. Perché va bene aver ritrovato l’amore ma Wanda ci tiene a essere economicamente indipendente. Non si sa mai.

