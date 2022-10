Wanda Nara, un reality con Icardi e Maxi Lopez: l'indiscrezione che ha del clamoroso

I rumors e le indiscrezioni su Wanda Nara non finiscono mai. E le nuovi voci del gossip hanno davvero dello sconcertante. Niente a che vedere con la separazione dall'attaccante del Galatasaray, Mauro Icardi. O meglio, nessun intrigo o tradimento... ma un reality show che avrebbe davvero dell'incredibile...

Dai matrimoni al reality?

Mentre la burrascosa rottura tra la coppia argentina più chiacchierata al mondo continua a fare discutere e a riempire le pagine dei giornali scandalistici e non solo, arriva la proposta inaspettata. Wanda Nara potrebbe raccontare la sua vita all'interno di un reality, ma pare che lei abbia messo una condizione ben precisa: al reality dovranno prendere parte anche i due suoi ex. Non solo Mauro Icardi, dunque, ma anche Maxi Lopez, il primo marito della showgirl, vittima del tradimento da parte proprio dell'attaccante del Galatasaray. Una richiesta che, se dovesse essere accolta, potrebbe preannunciare scintille.

Lo scoop

A sgangiare la bomba di gossi è stato il giornalista Guido Zaffora che ha detto: «Telefe e Paramount hanno offerto a Wanda Nara lo stesso che fece Pampita, mostrare la storia della sua vita. Cosa ha risposto Wanda a Telefe? Che è perfetto, ma ad una condizione: che ci siano anche Maxi Lopez e Mauro Icardi. Uno è già d'accordo e ha detto sì, Maxi Lopez. Mentre Icardi dico che al 95% dirà sì».

