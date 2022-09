Wanda Nara, il piano perfetto per tradire Icardi: «Ha fatto di tutto per non farsi scoprire»

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha sconvolto due mondi. In Europa e in Argentina non si parla d'altro e il gossip continua a sfornare nuove indiscrezioni e rumors che lasciano sempre di più a bocca aperta. Nella vita della showgirl ci sarebbe già un altro uomo.E adesso a sconvolgere è la notizia sul suo piano perfetto per tradire il suo ormai ex marito senza essere scoperta.

I possibili flirt

Nella vita di Wanda Nara, dopo la rottura da Mauro Icardi, c'è già spazio per un altro uomo. Da settimane l'imprenditrice sarebbe vicina a L-Gante, giovane cantante argentino. Qualcun altro, invece, ha parlato di un flirt con Martin Payero, giocatore del Boca Juniors. Secondo quanto emerso nel programma tv Socios del Espectaculo, però, Wanda avrebbe avuto un incontro intimo con L-Gante la sera prima di dare l'annuncio della separazione su Instagram.

L'incontro segreto

A rivelare lo scoop bollente tutto un autista presente alla serata, che ha parlato di un privé nel privé del locale Afrika, dove i due si sarebbero scambiati un bacio appassionato tenendo alla larga occhi indiscreti. «Hanno messo su un piano perfetto - ha raccontato l'uomo -, con la complicità dello staff del locale, affinché non ci fossero immagini o video di quello che stava accadendo». I diretti interessati non hanno né confermato né smentito i gossip. A negare tutto ci ha pensato Kennys Palacios, migliore amico di Wanda, che ha assicurato che con L-Gante c'è solo un bel rapporto d'amicizia e nulla più.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 19:47

