Wanda Nara, nuovo look a sorpresa (addio alla chioma bionda): «Tutto cambia»

Wanda Nara è tornata al suo colore naturale. L'ex moglie di Mauro Icardi ha sfoggiato il nuovo look tra le Instagram stories inaugurando così il nuovo anno, pieno di cambiamenti e nuovi progetti: «Tutto cambia», ha scritto Wanda a corredo del post in cui mostra il nuovo look dei capelli.

La modella argentina ha detto addio alla sua chioma bionda, mostrandosi ai fan con un look totalmente nuovo perfetto per le temperature invernali.

Wanda Nara sta per dare inizio a un nuovo progetto di cui ancora non si conoscono i dettagli. Spinta dalla voglia di novità, la modella ha fatto un grande cambiamento estetico che ha conquistato subito l'attenzione (e il consenso) dei follower.

L'agente di calcio argentina ha abbandonato il biondo platino, dopo anni, per dare il benvenuto, o meglio dire il bentornato, al castano, il suo colore naturale. «Il mio colore naturale per un progetto così bello. Tutto cambia, cambia», ha scritto Wanda Nara sui social.

Non solo, la modella ha approfittato del nuovo colore per ritoccare le curtain bangs, ossia la frangia a tendina. Insomma, Wanda sembra molto soddisfatta del suo nuovo look e i fan sono impazziti per i nuovi scatti condivisi sul suo profilo social, in attesa di scoprire qualche dettaglio in più sui nuovi progetti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Gennaio 2023, 10:45

