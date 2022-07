Wanda Nara nuda tra gli scogli a Ibiza: seno e lato B in vista, fan impazziti

Wanda Nara si gode la sua vacanza hot. Giorni sfrenati e bollenti quelli ad Ibiza per moglie di Mauro Icardi, trascorsi insieme alla sorella Zaira, alle figlie e all'inseparabile amico e stilista Kennys Palacios. Dopo il bacio rubato sul seno dal fortunato sconosciuto in discoteca, ecco che Wanda Nara posa nuda tra scogli infiammando i follower di Instagram.

La risposta alle critiche



Wanda Nara dopo le critiche ricevute per il suo fisico dove confessa di avere la cellulite e anche l'acne, carica un post su Instagram che è da far perdere la testa. Un crescendo di sensualità che parte dalle trasparenze, tocca il topless e sfocia in un nudo integrale.

Nuda tra gli scogli

Wanda Nara gioca a fare la sirena sexy ed è bravissima a creare momenti ad alto tasso erotico. In bikini al mare sfoggia le sue curve pericolose e si diverte a stuzzicare i fan. Le trasparenze che svelano il capezzolo, il lato B in mostra, il nudo integrale mentre lascia che i flutti accarezzino il suo corpo. Un video davvero bollente che cattura la curiosità dei follower.

