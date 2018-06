Wanda Nara e Maxi Lopez: «Non gli fa vedere i figli per la festa del papà». Ma la realtà è ben diversa

Mauro Icardi e Wanda, tra zebre e top bianconeri: messaggi di mercato in vacanza?​

Un vero e proprio caso 'social' tra, attuale moglie di, e il suo ex marito, nonché padre di tre dei suoi cinque figli,. Tutto è nato da una foto postata ieri, su Instagram, da Wanda, che mostra i cinqueseduti su una panchina, in compagnia di Icardi, a, nel giorno in cui in Argentina si celebra la, quindi, ha passato un giorno così importante lontano dai suoi tre figli. L'attaccante dell'Udinese, infatti, si è limitato a postare una foto in compagnia dei bambini, scrivendo nella didascalia: «Grazie per avermi regalato la gioia di festeggiare questo giorno nella mia vita. Anche se siamo lontani, staremo sempre vicini. Vi amo».Molti utenti, che credevano che a Maxi Lopez fosse stato vietato di passare la giornata con i figli, avevano criticato duramente Wanda Nara e Mauro Icardi. La bionda argentina, però, dopo vari attacchi subiti, ha deciso di pubblicare lo scambio dicon l'ex marito su. Maxi Lopez, infatti, aveva scritto a Wanda venerdì scorso: «Domenica mi piacerebbe pranzare o cenare con i piccoli». Wanda gli chiede fino a quando si troverà a Milano, e Maxi risponde: «Parto domani e torno domenica, resterò la prossima settimana ma non so se ripartirò per qualche giorno». A quel punto Wanda replica così: «Bene, allora mi porto i bambini! Non posso lasciarli a Milano da soli, se neanche tu ci sei. Immaginavo che fossi partito, perché non sei andato neanche a trovarli a scuola questa settimana. Quando torniamo ti scrivo, così puoi venire a vederli». A quel punto, Maxi chiude così: «Ok, va bene. Buon viaggio». Caso chiuso, alla prossima polemica.