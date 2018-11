di Valeria Arnaldi

, sorella del calciatore, ha scelto Domenica Live per mandare un appello al fratello, che non le parla più, e per fare chiarezza sulla “lite” con la moglie del campione,, balzata sotto i riflettori quando Ivana ha partecipato al Grande Fratello argentino. «Non ho mai detto nessuna cattiveria su di loro, per me mio fratello è parte della mia vita, anche se non ci vediamo tanto come mi piacerebbe», racconta Ivana. «Io chiamo mio fratello, ma lui non mi risponde».cerca di capire cosa abbia determinato questo comportamento del calciatore. Ivana risponde: «Non so perché. Forse a Wanda non fa piacere che io gli parli per qualche motivo. Io non so quale sia il problema. Ho avuto sempre un buon rapporto con le altre compagne di mio fratello».Il problema sarebbe stato proprio la partecipazione di Ivana al Grande Fratello. Wanda Nara, che di Icardi è anche manager, era infatti contraria.«Quando sono entrata al Grande Fratello argentino - dice Ivana Icardi - lei mi ha anche bloccato su instagram. Wanda ha detto che iomio fratello, che volevo da lui una casa e le protesi al seno e che gli avrei detto che se me li avesse dati non sarei entrata a Grande Fratello. Non è vero. Abbiamo litigato per questo. Io non posso prendermi la colpa di una cosa che ho fatto: cosa cambia nella sua vita il fatto che io sia andata al Grande Fratello?A mio fratello non importava».Ivana non conosce il secondo figlio del fratello, dunque suo nipote, e si commuove guardandone le immagini. Poi lancia il suo appello: «Io non voglio litigare. Io voglio fare la pace».