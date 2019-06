Icardi e la mora misteriosa, Wanda Nara: «I giornalisti hanno l'obbligo di dire la verità»

Wanda Nara, dal Giappone dove si trova in vacanza con Mauro Icardi, replica con un post su Instagram, alla notizia di gossip pubblicata qualche giorno fa e che ritraeva l'attaccante dell'Inter in compagnia di una ragazza mora. «È importante essere prudenti quando si informa. I giornalisti hanno l'obbligo d'informare con la verità - scrive Wanda sui social - e soprattutto quando ci sono delle famiglie coinvolte. La mia grande amica, il suo incredibile marito e i suoi bambini si sono visti coinvolti senza essere famosi. La mia famiglia ed io siamo abituati al fatto che spesso inventino dichiarazioni o situazioni che sono lontane dalla realtà, ma la cosa più grave è quando la stampa sa la verità e prova a vendere una bugia per danneggiare o speculare su notizie». Wanda e Icardi hanno trascorso le vacanze in Giappone mentre è ancora da definire il futuro dell'attaccante argentino. Difficilmente ci sarà spazio per Icardi nell'Inter di Conte tanto che non è esclusa addirittura l'assenza dell'ex capitano nel ritiro di Lugano.

Sabato 22 Giugno 2019, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA