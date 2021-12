Wanda Nara compie 35 anni, ma il compleanno sarà senza Icardi: il giallo continua

Wanda Nara si appresta a festeggiare il suo 35esimo compleanno. E anche questa volta il giallo con il marito, Mauro Icardi, è dietro l'angolo. La showgirl, infatti, sta programmando un viaggio in grande stile e lo ha svelato sulle sue Instagram Stories. «Quale borsa porto come me a Baires?», ha chiesto ai suoi follower annunciando, di fatto, che a breve partirà per Buenos Aires. Ma con lei Maurito, da poco perdonato, non ci sarà.

Dopo aver sofferto per amore, con suo marito beccato «con le mani in pasta» a tradirla con La China Suarez, Wanda Nara vola in Argentina per ricaricare le batterie e festeggiare il suo compleanno in grande stile. La sorella minore, Zaira Nara, ha fornito qualche particolare in più sul compleanno della showgirl argentina, che cadrà proprio questo weekend.

Secondo i media locali, Wanda Nara sarà presente alla festa «Personajes del Año» organizzata dalla rivista argentina «Gente». La serata di gala sarà proprio il 9 dicembre, giorno in cui la moglie e agente di Mauro Icardi spegnerà 35 candeline. Zaira ha espresso il desiderio di essere presente all'evento insieme per poter trascorrere insieme il suo compleanno. E, a giudicare dalle ultime storie social pubblicate da Wanda, sembra proprio che il suo desiderio verrà esaudito.

Ma che ne sarà di Mauro Icardi? Di certo il bomber del Paris Saint Germain non potrà assentarsi per un intero weekend, visti i numerosi impegni che avrà con il club parigino. Domenica, infatti, «le blues» saranno in campo per la partita di campionato contro il Monaco ed è impensabile che Maurito possa assentarsi facendo un volo intercontinentale.

Quasi sicuramente all'ex Inter toccherà restare a parigi e Wanda Nara passerà il weekend con sua sorella Zaira. Ma per i più attenti questa scena si è già vista... Le due donne si assentarono per il weekend della Fashion Week milanese e Icardi ne approfittò per passare la notte con la bella Eugenia. Adesso Wanda partirà per Buenos Aires e Maurito sarà tutto solo a Parigi... Vivremo tutti un deja vù?

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 18:26

