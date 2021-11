Wanda Nara e Mauro Icardi, Caterina Collovati: «Video hard, chia*** e te***... poveri figli»

Caterina Collovati interviene nella vicenda che ha come protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi. La coppia ha letteralmente "lavato i panni sporchi in pubblico" parlando di adulterio e di divorzio, salvo poi condividere la pace fatta e l'amore ritrovato. Per Collovati qualcosa non torna e soprattutto i figli non sono tutelati come dovrebbero.

Caterina Collovati, il post su Wanda Nara e Icardi

«Lui, Mauro Icardi, si fa inviare video hard dalla presunta amante. Lei, Wanda Nara, si denuda, così, per il gusto di farsi guardare. Povere creature, i di loro figli, ignari di tutto, eppure descritti tra una chiappa e una tetta come ragione di vita…», scrive Caterina Collovati in un post su Instagram a corredo della foto dell'argentina seminuda allo specchio.

Wanda Nara, la crisi con Mauro Icardi

La crisi è scoppiata a causa del flirt che il calciatore avrebbe avuto con la modella Eugenia China Suarez. Dopo lo scandalo scoppiato Wanda Nara ha pensato al divorzio e poi è tornata indietro sui tuoi passi. Mauro Icardi, inoltre, ha riaperto il suo profilo Instagram (la cui chiusura nei giorni scorsi era sembrata una sentenza con il divorzio imminente da Wanda Nara) e ha pubblicato una foto insieme alla moglie.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Novembre 2021, 19:24

