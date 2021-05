Wanda Nara "litiga" con Mauro Icardi e posta una foto esplosiva del lato B: «Ammazzati». Fan increduli: «Stupenda». La showgirl argentina ha appena postato su Instagram una foto supersexy, che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Nell'immagine, Wanda Nara in t-shirt nera e tanga, mostra un lato B da urlo.

Nella didascalia spiega il motivo ed è tutto da ridere: «Mio marito (Mauro Icardi, ndr) mi ha appena detto che vuole trascorrere le vacanze a casa 😩 cosa faccio con i miei bikini 👙 e con i miei programmi 🙄😎👙 Vai da solo B- lascialo in campo con i bambini C- ucciditi 😩». Insomma, l'ex opinionista del Gf Vip sarebbe furiosa perché il calciatore non vuole andare in vacanza con lei. E la vendetta è esplosiva. La foto supersexy infiamma la Rete.

Immediati i commenti dei fan: «Stupenda». E ancora: «Ti facciamo compagnia noi». C'è anche chi si "dichiara" senza remore: «Ti amo». Neanche a dirlo, è boom di like. Wanda Nara colpisce ancora.

