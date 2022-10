Wanda Nara licenziata da Icardi: non la vuole più come agente. «Le ha bloccato l'assegno»

La telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi non accenna a placarsi. E l'ultima indiscrezione di gossip arriva direttamente dalla Turchia, dopo l'ormai ex coppia si era trasferita prima che il loro matrimonio naufragasse. Secondo i media turchi, infatti, l'ex attaccante dell'Inter e adesso in forza al Galatasaray avrebbe licenziato l'ormai ex moglie dal suo ruolo di agente.

Wanda Nara licenziata

La loro storia d'amore era nata dal tradimento ai danni di Maxi Lopez, amico e compagno di squadra di Mauro Icardi e primo marito di Wanda Nara. E proprio come tutto ebbe inizio, ecco che la storia si è ripetuta. Dall'Argentina, infatti, sono sempre più sicuri che Wanda Nara impegnata per lavoro a Buenos Aires, abbia iniziato a frequentarsi segretamente con il rapper 22enne L-gante. Una frequentazione in grande segreto che è uscita allo scoperto solo dopo l'annuncio social della separazione con Icardi. Una rottura sofferta soprattutto dal calciatore che ha fatto di tutto per riconquistare la sua amata, ma che adesso sembra aver accettato definitivamente. E proprio per questo avrebbe deciso di licenziare la sua ex moglie dal ruolo di agente che ha ricoperto in tutti gli anni di matrimonio.

Scintille in vista

Mentre Wanda Nara si gode l'inizio della sua nuova relazione, postando su Instagram anche immagini che la vedono nuda, sotto le coperte, insieme alla sua nuova fiamma, il gossip si infiamma sui rumors del suo posibile licenziamento. Un'indiscrezione che, qualora fosse confermata, promette di creare nuovi attriti tra i due.

Il compenso da agente

Per il trasferimento di Icardi al Galatasaray a Wanda Nara, in qualità di agente del suo assistito, pare spetti una commissione di 1 milione di euro. La showgirl argentina sembra abbia già inviato la fattura alla squadra di calcio turca. Ma negli ultimi giorni sarebbe accaduto qualcosa di clamoroso: l'ex calciatore dell'Inter avrebbe infatti dichiarato che Wanda non lo rappresenta più e che quindi la sua richiesta sarebbe illegittima. Nelle scorse settimane la manager aveva dichiarato che: «A volte ci sono intermediari nel processo di trasferimento, ma io sono stata l'unico rappresentante nel trasferimento di Mauro in Turchia. Solo io. Possono dire quello che vogliono su di me, ma faccio sempre del mio meglio nel mio lavoro». Ma probabilmente, Wanda Nara non ha fatto i conti con il risentimento del suo ex marito che le potrebbe costare davvero caro... Al momento la showgirl non ha rilasciato nessun commento sulla vicenda, che stia pensando alla contromossa?

