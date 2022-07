Wanda Nara, lato B da urlo e doccia sexy sullo yacht a Ibiza: Instagram esplode

Wanda Nara continua a godersi la sua vacanza hot. Giorni sfrenati e bollenti quelli sotto il sole di Ibiza per moglie di Mauro Icardi, trascorsi insieme alla sorella Zaira, alle figlie e all'inseparabile amico e stilista Kennys Palacios. Dopo il bacio rubato sul seno dal fortunato sconosciuto in discoteca, ieri Wanda Nara aveva posato nuda tra scogli infiammando i follower di Instagram.

Ma Wandita non si è fermata qui e poco fa ha postato su Instagram un'altra foto super sexy: lei in posa a prua del lussuoso yacht che la ospita sulle acque davanti ad Ibiza. Una posa sensuale che ha scatenato i suoi fan. Così come la sexy doccia, sempre fatta in costume sulla barca.

Subito sono arrivati centinaia di commenti dei fan che hanno ammirato il fisico sensuale di Wanda Nara che ieri ha ammesso di mangiare la pizza e avere l'acne, dopo che erano state pubblicate alcune foto "senza filtri" su alcune riviste gossip.

