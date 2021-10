Wanda Nara e la nuova storia al veleno contro Icardi: «Mi piace di più la mano senza anello»

Wanda Nara toglie l'anello di Icardi dal dito. Con una storia molto eloquente l'infuencer ha scritto: «Mi piace di più la mano senza anello». Una frase che nasconde altri significati visto che la Nara qualche giorno fa si è sfogata sui social dicendo che la sua famiglia era stata rovinata da una poco di buono. Quindi, nonostante la smentita del calciatore, sembrerebbe confermata la rottura tra i due.

Leggi anche > Wanda Nara e Icardi, pace fatta? Lui le dedica un post su Instagram

Proprio ieri Icardi aveva pubblicato sul suo profilo una foto sua e di Wanda stretti insieme in un tenero abbraccio in cui augurava buona giornata alla moglie e la taggava. Un gesto che sembrava smentire le ipotesi di una crisi e di una rottura ma secondo quando pubblica la donna sui suoi social le cose starebbero diversamente. Dopo il primo post, infatti è seguito l'unfollow sulla pagina di Icardi e la cancellazione delle loro foto insieme sulla sua pagina. Ora, in ultimo, la storia con la mano e la battuta sull'anello.

Qualcosa sembra essere successo e per alcuni ha un nome e un cognome, China Suarez, una modella con la quale avrebbe avuto un flirt, ma che in queste ore di gossip frenetico ha smentito tutto affermando persino di non conoscere nemmeno la coppia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA