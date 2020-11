Wanda Nara, con la foto hot conquista i social: «Uff...weekend in lockdown»

Wanda Nara con una foto hot fa impazzire Instagram. Wanda Nara, nella noia di un weekend in lockdown, ha fatto un regalo ai suoi follower e ha postato uno scatto che ha subito conquistato il social.

Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante del Psg Mauro Icardi, ha condiviso un selfie che la vede di spalle, in canottiera e mutandine davanti allo specchio, seguita dalla didascalia: “Uff 😖 weekend in lockdown”. Lo scatto, che ha come setting la fornitissima cabina armadio di Wanda, poco dopo un’ora dalla pubblicazioni ha superato i 200mila like, con commenti naturalmente entusiastici.

Wanda Nara comunque non si è lasciata vincere dalla noia e, come dimostrano i suoi post, trascorre il tempo nella sua enorme villa parigina con la famiglia fra la piscina nel piano interrato e la fornitissima palestra.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 20:40

