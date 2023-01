Wanda Nara e Keita Balde, l'indizio social che infiamma il gossip: «Stesso regalo a lei e alla moglie»

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a riempire le pagine del gossip. Archiviata la loro separazione che per mesi ha tenuto banco nei giornali scandalistici di tutto il mondo, ecco che il calciatore ex Inter e PSG ha lanciato una nuova bomba che grida allo scandalo. Il suo ex compagno di squadra Keita Baldè Diao, infatti, starebbe scrivendo alla sua ex moglie in gran segreto per non far scoprire niente alla moglie Simona Guatieri. «Ho appena avvertito una povera cornuta», ha rivelato l'argentino e adesso spuntano nuovi dettagli che alimentano i dubbi.

Le prove

Mauro Icardi sui suoi social ha pubblicato i messaggi scambiati con la moglie di Keita, dichiarando di avere le prove dei contatti avuti tra Wanda Nara e l'ex Lazio, perché è stata la stessa ex moglie a fornirgliele. Una lunga serie di screenshot di conversazioni tra i due che dimostrerebbero il tradimento di Keita nei confronti della moglie Simona Guatieri. E dall'Argentina spuntano ulteriori indizi sulla presunta relazione segreta tra la showgirl argentina e l'ex attaccante di Lazio, Inter e Monaco.

«Stesso gioiello»

Il presunto flirt tra Wanda Nara e Keita Baldè Diao, si arricchisce di un nuovo particolare. In una trasmissione argentina è stato fatto notare come sia Simona Guatieri sia la showgirl argentina, indossino lo stesso identico gioiello: «La collana che ha la moglie di questo giocatore è la stessa di Wanda Nara», ha detto Luli Fernandez, conduttore del talk show argentino. «È come se fosse un trifoglio verde, è una collana Louis Vuitton. Quello che Wanda ha indossato nell'ultimo mese e mezzo è nero». Il che fa presupporre che il calciatore abbia regalato la stessa collana ad entrambe.

«Cambia solo il colore»

Un dettaglio che non è sfuggito alla stampa argentina sempre a caccia di nuove indiscrezioni e nuovi rumors su Wanda Nara, una delle donne più amate del panorama sudamericano. Il gioiello indossato da entrambe le donne, ha portato i conduttori sudamericani a fare valutazioni: «È qualcosa di molto comune per gli uomini che quando vogliono conquistarti, regalarti la stessa cosa che hanno dato ad altre donne», ha detto l'avvocato Paula Varela, che ha aggiunto: «Ha cambiato solo il colore in questo caso». Un nuovo capitolo della telenovela infinita sembra essere stato aperto definitivamente. Nel frattempo la moglie di Keita non ha voluto commentare le voci su suo marito e sui social pubblica le foto che la ritraggono con suo figlio.

