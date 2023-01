Wanda Nara, Icardi scrive alla moglie dell'ex compagno Keita: «Tuo marito la corteggia in segreto». E pubblica le prove sui social

Alla notizia del flirt tra Keita Baldè e Wanda Nara, qualcuno potrebbe pensare che Mauro Icardi sia stato ripagato con la sua stessa moneta. Proprio lui, che aveva "strappato" la moglie all'amico Maxi Lopez, adesso si ritrova pugnalato da un suo ex compagno, con il quale ha condiviso lo spogliatoio nerazzurro nella stagione 2018-19.

Cosa ha detto Icardi

La notizia è stata svelata dal giornalista argentino Jordi Martin e confermata dal calciatore, che ha risposto a tono. «Ho appena avvertito una povera cornuta cosciente che suo marito non smette di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati) da un po’ di tempo - ha detto l'attaccante -. Ho anche i messaggi, le foto e tutto quello che le ha inviato tramite messaggi privati di Instagram perché me li ha mandati mia moglie (ovviamente non li pubblicherò). Pubblicherò solo il mio contatto di ieri sera con questa ragazza e chiarisco che non ho litigato con Wanda perché siamo stati a parlare in videochiamata fino alle 6 del mattino per organizzare il ritorno dei nostri figli», ha detto.

La risposta di Keita

Non contento, Icardi ha pubblicato le foto che provano il corteggiamento di Keita a Wanda. E rivolgendosi alla moglie del senegalese, Simona Guarneri, ha scritto «Continua a postare le foto di quando ti sei sposata, che lui invita Wanda a Dubai».

I due hanno risposto, confidandosi con un altro giornale argentino: «Vivono di queste notizie, noi non vogliamo sapere niente di tutto questo. Questi vivono così, sono davvero stupidi, come i bambini. Non voglio che i nostri nomi compaiano accanto a loro, non vogliamo nemmeno prendere un caffè assieme. Mio marito è un calciatore e non un pettegolo di scandali, non voglio che queste persone mettano il mio nome da nessuna parte», le parole di lei. E Keità Baldé: «Quello che oggi tocca a noi, forse domani tocca a qualcun altro. Come ti passa per la testa dire una cosa del genere? Abbiamo trascorso alcuni compleanni come colleghi di lavoro, con un rapporto cordiale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 18:10

