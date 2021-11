Wanda Nara, l'intervista alla tv argentina: «Vidi le foto sul telefono». E alla fine spunta Icardi

Wanda Nara rompe il silenzio dopo lo scandalo che ha travolto il suo matrimonio con Mauro Icardi. L'imprenditrice ha rilasciato un'intervista all'amica Susana Giménez parlando per la prima volta di quello che è accaduto con il marito. Alla tv argentina, in trasferta a Parigi, ha confessato che ha scoperto il triangolo amoroso e il tradimento del marito con Eugenia "China" Suárez dal telefono.

Leggi anche > «Harry è instabile, Kate gelosa di Meghan»: la Regina sconvolta dopo l'ultimo documentario

Wanda Nara, l'intervista clamorosa

«Com'è iniziata? Hai visto il telefono di Mauro?», ha chiesto Susana a proposito dell'inizio della crisi. «Eravamo in un campo, le ragazze andavano a cavallo e ho cercato una foto al telefono. Lì ho visto gli screenshot di una chat con una donna molto famosa che già conosci», ha detto riferendosi alla Suárez senza mai menzionarla.

Wanda Nara, lo speciale della tv argentina

Quello che è andato in onda su Telefe Noticias è un'anteprima di uno speciale che Susana Giménez ha girato a Parigi per mostrare la vita di Wanda e Icardi nella capitale francese e affrontare lo scandalo. Le registrazioni sono state effettuate in diversi luoghi della "ville lumière". Nell'intervista con la Tour Eiffel sullo sfondo Wanda Icardi ha chiarito: «Sono una donna all'antica: per me un piccolo messaggio è il divorzio... Non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo, ve lo giuro sui miei cinque figli. Quando ho visto il messaggio, ho preso i miei cinque figli e sono salita sul primo aereo per l'Italia».

Wanda Nara, il tradimento di Mauro Icardi

Dopo la prima reazione e la storia di Instagram che ha fatto il giro del mondo gli animi si sono placati. «Abbiamo parlato molto, mi ha detto di pensare alla famiglia, che è stato l'errore della sua vita. Può capitare a chiunque, l'importante è che siamo riusciti a mettere un freno alla relazione». Wanda Nara ha parlato, inoltre, degli appellativi usati per la Suárez: «La prima cosa che ho fatto è stata scusarmi per quella storia con una parola non molto elegante...» «È comprensibile, è umano che si commetta un errore», l'ha rincuorata Susana.

Wanda Nara, la riconciliazione con Mauro Icardi

Infine, Wanda ha spiegato perché ha deciso di perdonare il marito: «Possiamo continuare a stare insieme e io ricomincerei con lui. Gli dispiace e io credo nel perdono. L'ho guardato negli occhi, eravamo soli e credo nel suo pentimento... Tutto nella vita accade per una ragione, l'importante è l'amore. Entrambi abbiamo avuto la possibilità di sceglierci di nuovo». E sul finale è apparso Mauro Icardi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA