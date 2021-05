Wanda Nara, Instagram censura la foto hot e lei si infuria: «Sono l'unico cul* sul social?!»

Instagram censura la foto di Wanda Nara scatenando la sua furia. Wanda Nara ha pubblicato una foto supersexy in tanga con lato b in mostra, che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Il social però l'ha rimossa, facendo arrabbiare la moglie di Mauro Icardi: “Sono l’unico cul* su Instagram?!”.

Wanda Nara censurata su Instagram

Wanda Nara ha fatto sapere sul social di essere stata censurata da Instagram per una sua foto che “non ha rispettato le regole della community". Lo scatto rimosso, molto sexy, la vedeva in t-shirt nera e tanga, con il lato b in mostra. Wanda ha spiegato con delle stories l'accaduto: “Quella foto – ha scritto sul social - aveva quasi 700mila like, me la rimuovono perché non rispetta le regole. La domanda è, quali sono le regole? E sono uguali per tutti? Sono l’unico cul* su Instagram?”.

Il post incriminato, che è stato poi ricaricato sul social con un'apposita stellina, era uno “scherzo” di Wanda Nara a Mauro Icardi a seguito di un litigio col marito, che si era rifiutato di trascorrere le vacanze con lei. Nella didascalia della condivisione infatti aveva scritto: “Mio marito mi ha appena detto che vuole trascorrere le vacanze a casa, cosa faccio con i miei bikini ? e con i miei programmi ?A- Vai da sola B- lascialo in casa con i bambini C- ucciditi ?”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Maggio 2021, 22:11

